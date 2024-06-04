リア キャンバープレート アルファード ヴェルファイア イプサム ACM21W

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ローダウン車の必需品♪♪ワゴンやミニバンに多く見られるトーションビーム式のリアサスペンションは、元々直進安定性の為にキャンバーが付いている構造上、ローダウンするとアライメント(トー角)がイン側に変化します。このトーションビーム式ではとれなかったリアのキャンバー角をこちらのキットで調整が可能になりました♪♪ネガキャンプレートを装着する事で、リアサスペンションにキャンバー角が付き、太いタイヤが履けるようになり、ローダウン時の愛車のルックスもばっちり♪♪トーションビーム式のメンバーのブラケットとバックプレートの間に、キャンバープレートを挟み込むことで補正が可能になり、リアタイヤの引きずり抵抗を軽減し直進安定性もUP♪♪ダウンサス用の取り付け穴を長穴にすることにより約30㎜～約90㎜ダウンに対応し左右の調整も可能になりました♪♪これによりコーナリング中のタイヤ接地面積を増大させタイヤグリップ力を高める事が可能になり、コーナリング性能が飛躍的にUP♪♪ボルト挿入側のブラケットにキャンバー角と同等の角度をつけたプレートを取りつけることでアクスルハブの固定が安定し、ボルトにも無用の荷重が加わることを防止します♪♪♪♪車高ダウン量純正比♪♪約-30㎜～約-90mm♪♪キャンバー調整角度♪♪2.5～3度♪♪適合車種♪♪イプサムACM21WFF車用アルファードANH10WMNH10WFF車用アルファードヴェルファイアANH20WGGH20WヴェルファイアANH20WGGH20WFF車用となります。窪みを車輌の前方に向けて装着鉄→リアアクスルビーム→アルミ→バックプレート→リアアクスルハブシャコタンアクスルキットトー角コーナリング調整FF車トーイン競技ドリフトレースプレートスプリング車高調整車高調リアキャンバープレート スペーサー