エアロ付、マツダビアンテ車検あり８万㌔代

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エアロ付きで、年式を感じない外装８万㌔代で、車検もありますので、大家族の方にオススメです。マツダ、ビアンテ色、ブラック走行89500㌔(たまに乗るので増えます)車検令和６年６月３０日両側自動スライドドア３列シート８人乗り純正アルミナビ、TV付(走行時に見れる切り替え付)後部座席にモニターありますが、使ったことないです。ナビ！？リモコン２個ありますHDD.CD、ETCオートライト付いてますスマートキー2個ありリサイクル料14210円別自動車税の3月まで別修復歴は、ナシ購入後、身内での旅行に使用しましたが、内外装と綺麗なままですが、エアロの前右が、少しワレとシートの方も少し汚れてます。 (素人が、触ると余計にひどくなりそうで、 掃除しようか悩み中です)社外の足回りだったかも？不明です。なるべく引き取りでお願いします。岐阜県の西の方です。メルカリ初心者なのでよろしくお願いします。ボディタイプ...ミニバン年式...平成21年式燃料タイプ...レギュラー車走行距離...8万〜8.9万km