4.9mハイドロホース#8その１

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商品詳細
中古4.9mハイドロホース#8その１Parker302/301-8worldwideWP28.0Mpa400PSIの8番ホースです。若干のスレは有りますが使用期間短くコンディションはいいです。もう一本出品しています。ノークレームノーリターン厳守インパラキャデラックタウンカーローライダーハイドロ
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