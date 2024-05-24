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4.9mハイドロホース#8その１
商品番号 E15811283927
商品名

4.9mハイドロホース#8その１
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古4.9mハイドロホース#8その１Parker302/301-8worldwideWP28.0Mpa400PSIの8番ホースです。若干のスレは有りますが使用期間短くコンディションはいいです。もう一本出品しています。ノークレームノーリターン厳守インパラキャデラックタウンカーローライダーハイドロ
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