ヤマハ　パフォーマンスダンパー　MT-03、MT25全年式用

種類...その他車体売却に伴って出品致します。装着してから5000km程走りましたが、車体の微振動や剛性の不足感が抑えられ、高速走行時の安定性が向上しました。立ち転け、衝突等はしていないため、本体ダメージも無いと思われます。必要なネジ類は取り付けられるそのままの状態で発送する為、組付けの手間が省けると思います。付属している外箱やネジ、取り扱い説明書などもすべて付属しています。



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