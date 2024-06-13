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パニガーレv4タンデムステップ
商品番号 Y23261473369
商品名

パニガーレv4タンデムステップ
ブランド名 ドゥカティ
特別価格 税込 9,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パニガーレv4用のタンデムステップです。納車時にタンデムステップは外しているためほぼ未使用です
http://narcologia.ru/goods/symmetric790845.html
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