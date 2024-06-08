デグナーDEGNERサドルバッグDSB-3ブラックシンセティックレザー合皮 ...

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商品詳細
デグナーDEGNERサドルバッグDSB-3ブラックシンセティックレザー合皮サイズ:H33×W45×D17(cm)容量:22L約1年程、harleydavidson/streetbob114に付けておりました。多少使用感ありますが、まだまだ使用出来る商品かと思います。サイドバックとは別で取り付けキッドが必要になりますが、付けたままで販売します。（写真8、9枚目）不明点、質問ありましたらコメントお願いいたします。#harleydavidson#streetbob#fxbbs#ハーレーダビットソン#デグナー#サイドバック#ハーレーパーツ
http://narcologia.ru/goods/Addict892518.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless409059.html
http://narcologia.ru/goods/organization583162.html
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