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デグナーDEGNERサドルバッグDSB-3ブラックシンセティックレザー合皮
商品番号 O37793688053
商品名

デグナーDEGNERサドルバッグDSB-3ブラックシンセティックレザー合皮
ブランド名 デグナー
特別価格 税込 6,213 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デグナーDEGNERサドルバッグDSB-3ブラックシンセティックレザー合皮サイズ:H33×W45×D17(cm)容量:22L約1年程、harleydavidson/streetbob114に付けておりました。多少使用感ありますが、まだまだ使用出来る商品かと思います。サイドバックとは別で取り付けキッドが必要になりますが、付けたままで販売します。（写真8、9枚目）不明点、質問ありましたらコメントお願いいたします。#harleydavidson#streetbob#fxbbs#ハーレーダビットソン#デグナー#サイドバック#ハーレーパーツ
http://narcologia.ru/goods/Addict892518.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless409059.html
http://narcologia.ru/goods/organization583162.html

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