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retaW STANDARD REED DIFFUSER
商品番号 N29460582228
商品名

retaW STANDARD REED DIFFUSER
ブランド名 リトゥ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

retaWリトゥSTANDARDREEDDIFFUSERスタンダード　リード　ディフューザーSupernaturalカナダのセレクトショップHAVENのコラボ商品です。使用しないため出品します。確認と撮影のため外箱を開封しましたが、未使用です。配送時の液漏れが怖いので、キャップの上からラップを巻いて発送させていただきます。ご了承ください。HAVENは日本国内に店舗がなく、入手は個人輸入になりますのでレアな別注品かと思います。以下HAVENの説明文です。当社は日本のフレグランスレーベルretaWと提携し、当社の代表的な香りであるスーパーナチュラルを開発しました。この香りは、冷たい風と新鮮な山の空気と森林の雨がバランスをとったカナダ太平洋岸北西部の風景に由来しています。スーパーナチュラルは、ムスクとサンダルウッドをベースに、パチョリ、ベチバー、ローズ、ロータスのノートでさらに強化された、カナダの手つかずの風景の精神を捉えています。すべて天然成分で作られた当社のスタンダードディフューザーは、300mLの琥珀色のガラスボトルに10本の木製リードディフューザースティックが付属しています。日本製。
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