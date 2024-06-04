【 未開封 】 沈香 シャム 「真言宗のお坊さんからいただきました」

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【未開封】沈香 シャム寺院の仕事に以前携わっており高野山真言宗のお寺のお坊さんからお香を沢山いただきました。【商品について】テープ二箇所、未開封。【ご注意点】悪い評価が多いお客様または評価が０やほとんどないお客様申し訳ございませんがご遠慮くださいませ。【発送について】商品が濡れないように気をつけて発送を致します。【その他】不明点などのご質問は事前にお聞きくださいね。どうぞよろしくお願い申し上げます。#沈香#刻み#焼香#香木#お香種類···お香インセンス焼香抹香カテゴリー···香お香聞香線香インセンス