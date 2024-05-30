天然香木【馬蹄伽羅】８０匁　３尺六分３里　香木　沈香　お香　ベトナム産　聞香

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商品詳細
天然香木【馬蹄伽羅】目方 ８０匁３尺六分３里祖母が香道の先生をやっていて、現役時代に色々と集めていたものを処分したくて出品いたしました。不慣れですがよろしくおねがいします。#六国五味#伽羅#沈香#香木#お香#香炉#薫香#香道具#中国美術#仏具#聞香
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