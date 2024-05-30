【新品未開封】ロクシタン　ヴァーベナ　オードトワレ100ml

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商品詳細
フランスで人気のハーブ【ヴァーベナ】は、別名「美女桜」と呼ばれています！レモンに似た清涼感あふれる柑橘系の香り！・フレッシュシトラスの香り・男女兼用・100ml★自宅保管の為、ご理解頂いた上でご検討願います！★値段交渉には応じかねます！
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