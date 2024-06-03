TENGA 精育支援サプリメント ￼120粒 20袋セット

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【本体重量】63.6g(530mgx120粒)×20袋【賞味期限】2026年2月【成分】（1日分4粒あたり）・PRIMAVIE?/200?・コエンザイムQ10（酸化型）/200mg・ビタミンC/100mgE/7.5mg・亜鉛/10.8mg【原材料名】・サフラワー油（国内製造）、コエンザイムQ10、精製シラジットエキス粉末、酵母（亜鉛含有）、ゼラチン、グリセリン、ビタミンC、カラメル色素、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、ビタミンE【使用上のご注意】●原材料をご参照のうえ、アレルギーのある方、妊娠中の方、疾病治療中の方の摂取はご配慮ください。まれに体質に合わない方もございます。●お召し上がり前に表示及び説明文をよくお読みのうえ正しくお召し上がりください。●体調、体質によりお体に合わない場合はご使用を中止してください。●色調等にばらつきがある場合がございますが、品質には問題ありませんので、安心してお召し上がりください。●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。●1日の摂取目安量を守ってください。●亜鉛の摂り過ぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。●乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。【製造国】日本【製造販売元】株式会社TENGA※大変申し訳ありませんが、こちらの商品は限界価格での販売の為値下げ交渉には応じられません。25000