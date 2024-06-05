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表面は素人目ですが綺麗です。裏面右上に白欠けがあります。プレイ用でお願いします。開封後すぐにスリーブに入れて保管しています。神経質な方はご遠慮願います。値下げ不可です。即購入OKです。折れ、水濡れ防止して発送します。