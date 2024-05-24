ドルガバ　ワンピース　80cm

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商品詳細
袖丈...半袖サイズ…80cm柄・デザイン...花柄季節感...春,夏着丈…40cm 身幅…24cm価格…約6万円で購入一度着用・サイズは平置き採寸です。多少誤差が御 座いますがご了承下さい。・プロフィールに取り引きルールを記載し ていますのでご覧ください。・中古品ということを了承していただける 方のみご購入をよろしくお願い致します。
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