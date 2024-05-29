可愛い‼︎ ベビービョルン　バウンサー（ピンク）

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ベビービョルンのバウンサーです♪メッシュタイプです。色はピンクです(´∀｀*)お風呂あがりや、キッチンの料理中など、さまざまな場面で使いました。多少は使いましたが、まだまだ使えるバウンサー。よかったらご検討ください。