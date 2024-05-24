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PETIT BATEAU プチバトー　キッズ　女の子　ダウンジャケット　140
商品番号 A88315337000
商品名

PETIT BATEAU プチバトー　キッズ　女の子　ダウンジャケット　140
ブランド名 プチバトー
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪PETITBATEAUガールズダウンジャケットサイズ：10ans/140　　色：ネイビー　素材：表地　ナイロン100%　　　中わた　ポリエステル100%　　　　裏地　ポリエステル100%ポケット下にゴールドのロゴが入り♪ポケットはリボンになっておりシンプルながらも可愛くお上品な印象のデザインです♪目立つ傷や汚れなくきれいな状態です(^^)左袖口に細かいスレ一ヶ所引きつっている部分あります！お写真8枚目ご覧いただき気にならない方よろしくお願いします☆圧縮して発送させて頂きます！タグの裏に記名ありますのでマジックで消しております！【平置き採寸】着丈57cm肩幅34cm身幅41cm袖丈54cmフード···フードあり（取外し不可）季節感···秋季節感···秋、冬
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