PETIT BATEAU プチバトー キッズ 女の子 ダウンジャケット 140 ...

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ご覧いただきありがとうございます♪PETITBATEAUガールズダウンジャケットサイズ：10ans/140 色：ネイビー 素材：表地 ナイロン100% 中わた ポリエステル100% 裏地 ポリエステル100%ポケット下にゴールドのロゴが入り♪ポケットはリボンになっておりシンプルながらも可愛くお上品な印象のデザインです♪目立つ傷や汚れなくきれいな状態です(^^)左袖口に細かいスレ一ヶ所引きつっている部分あります！お写真8枚目ご覧いただき気にならない方よろしくお願いします☆圧縮して発送させて頂きます！タグの裏に記名ありますのでマジックで消しております！【平置き採寸】着丈57cm肩幅34cm身幅41cm袖丈54cmフード···フードあり（取外し不可）季節感···秋季節感···秋、冬