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美品　スウィートマミー　袴　80 七五三　お食い初め　ひな祭り　ロンパース
商品番号 N73637381526
商品名

美品　スウィートマミー　袴　80 七五三　お食い初め　ひな祭り　ロンパース
ブランド名 スウィートマミー
特別価格 税込 1,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スウィートマミーロンパース袴802度のみ短時間着用目立った汚れなどなし(素人検品)生地もしっかりしており、右側は首もとから足までボタンなので着せやすいと思います☆定価7千円前後で購入
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