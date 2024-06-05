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- 大幅値下げ❤️未使用❤️レア エンジェルブルー ダウン ジャケット コート
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商品詳細
⭐️お値下げしました(^^)タグ付き未使用ですが、自宅保管の為ご理解頂ける方のみお願いします。詰物 ダウン 70% フェザー30%サイズ→L（160）フードはファスナーで、取り外し可能です。リバーシブルの為、内タグは左ポケットの中に付いてます。（替え用のボタン付き）暖かい、ダウンのアウターです。リバーシブルなので、内側の総柄での着用もできます。とっても、可愛いです❤️こちら、厚みがありますので圧縮して発送する場合もありますので、ご了承下さい。ご購入の際は、コメントをお願い致します‼︎‼︎#ナルミヤ#アウター#コート#防寒99フード···フードあり（取外し可）季節感···冬
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