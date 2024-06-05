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レア・希少品 大型 鉦吾 双盤 西村左近宗春 作
商品番号 H21981592491
商品名

レア・希少品 大型 鉦吾 双盤 西村左近宗春 作
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 26,568 円
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商品詳細

鉦吾・鉦鼓・伏鉦・叩鉦・宗味鉦吾・鐘・双盤京大佛住西村左近宗春作高さ7cm程横24.5cm(8寸程度)重さ約4.65kg大変希少な入手困難品です。サビや汚れがあります。丈夫でとても重厚感のある作りです。しっかり音もでます。鉦吾8寸参考価格:10万円程度西村左近宗春は江戸中期から後期にかけて活躍した名匠です。京都の大仏殿(現在の東山七条)近辺に住んでいたとされる鋳物師です。以下検索用鉦吾・鉦鼓・伏鉦・叩鉦・宗味鉦吾・鐘双盤#仏教美術鉦江戸時代幕末宗春（西村左近宗春）#骨董品貴重古美術寛永三足銅製仏具#だんじり#和太鼓#太鼓#平太鼓#平胴太鼓#釣太鼓#パーカッション#打楽器#三味線#楽器#締太鼓#桶胴太鼓#桶太鼓#鬼太鼓座#鼓童#drumtaoドラムタオ#送料無料#和楽器#浅野太鼓　宮本卯之助　堀田新五郎
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