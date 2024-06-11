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【動作確認済み】Marvel ダンシングベビーグルート　フィギュア
商品番号 A48922307693
商品名

【動作確認済み】Marvel ダンシングベビーグルート　フィギュア
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのグルートのフィギュアです目立つ汚れ等はなく綺麗ですが、箱等は一切なく写真のものが全てです。状態は画像をご確認の上判断してください。全長29cm出品前に動作確認済み　音も動きも正常です。
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