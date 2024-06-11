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- 【動作確認済み】Marvel ダンシングベビーグルート フィギュア
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商品詳細
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのグルートのフィギュアです目立つ汚れ等はなく綺麗ですが、箱等は一切なく写真のものが全てです。状態は画像をご確認の上判断してください。全長29cm出品前に動作確認済み 音も動きも正常です。
http://narcologia.ru/goods/stealth793576.html
http://narcologia.ru/goods/composite382454.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild142452.html
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