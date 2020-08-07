【激レアコンプ品】Kabaya ボンバーマンラムネ第2弾 消しゴム 12体

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ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は、Kabayaのボンバーマンラムネ第2弾の塩ビ人形12体フルコンプまとめ売りになります。スポーツをしているボンバーマンのフィギュアセットです。先日めんこを出品しましたが、今回はフィギュアの出品です。フルコンプセットはどこを探してもなかなか見つからないと思います。この際にご検討ください。商品内容1.サッカー2.バスケット3.剣道4.柔道5.スケート6.ラグビー7.野球8.聖火ランナー9.新体操10.スノーボード11.テニス12.ボクシング商品の状態は画像にてご確認ください。商品の個別写真をご希望の方はコメントにてお願い致します。27年前の商品です。素人保管の中古品ですので神経質な方の購入はおやめください。検索用ボンバーマンゴールデンボンバーマンプラズマボンバーマグネットボンバーゴーレムボンバープリティボンバーブレインボンバーバグラーボンバーキッドメタルボンバーボンバーウッホボンバーチュンボンバーコサックメキシカンボンバールーイボンバーマン(修行タイプ)インディボンバーボンバーマミーモンスターボンバーボンバーウルフボンパイアマシンボンバーボム人ボンバードラゴーンゴッドボンバースーパーファミコンハドソンHUDSONカバヤKabaya食玩レア希少当時物フィギュア消しゴム塩ビ人魚ソフビ人形カードシールめんこレトロ