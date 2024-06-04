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松田宣浩 背番号3【Mサイズ】ソフトバンク ユニフォーム Majestic製
商品番号 Q25416317063
商品名

松田宣浩 背番号3【Mサイズ】ソフトバンク ユニフォーム Majestic製
ブランド名 マジェスティック
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Majesti製レプリカユニフォームは、オフィシャル　ユニフォームサプライヤーMajestic社と共同開発して誕生した、軽くて通気性と発汗性に優れたより選手着用モデルに近づけたMJメッシュ生地を使用しています。【素材】ポリエステルMサイズ約71cm、身幅　約54cm、裄丈　約42.5cm、胸囲88～96cm、身長165～175cm松田宣浩背番号3背番号3は2017年と2018年のみの貴重なユニフォームとなります。タグの紙だけありません。コレクションのユニフォームの整理で出品致します。福岡ソフトバンクホークスユニフォームマジェスティックビジター黒
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