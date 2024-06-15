ミズノ 優勝Tシャツ　高校サッカー

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カラー···ブルー非売品丈···半袖サイズ···L高校サッカーのフェスティバルで優勝した際にいただいた物です。練習着として着用可能です。自分自身、数回着用しました。値段交渉可能ですのでお気軽にコメントしてください！高校サッカーミズノ優勝Tシャツ