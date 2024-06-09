ウィルソンラッシュプロエーステニスシューズ

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商品詳細
着用1回です。JP23.5サイト引用2Eのやや幅広のワイズのRUSHPROACE。ラッシュ・プロシリーズの特徴である優れた安定性に加え、4DSUPPORTCHASIS(シャンク)が、ボールを打つ際の一連の動作である、正確な停止→スムーズな体重移動→素早い下肢の回転を促し、打球のパワーとコントロールを高めます。商品説明カラー:Black,SterlingBlue,Whiteサイズ:22.5−26.0cm（0.5cm刻み）ワイズ:2Eウェイト:平均304g（24.0cm）ヒールドロップ:9mmサーフェスタイプ:オムニコートウイルソンWilsonテニスシューズテニスシューズRUSHPROACEOMNIWOMENラッシュプロエースオムニコート用2023新製品対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···23〜23.5cm性別···レディース
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