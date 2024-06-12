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新品◆プーマジャージ・長袖シャツ◆サイズXO定価9,240円■スポーツウェア
商品番号 T46023541662
商品名

新品◆プーマジャージ・長袖シャツ◆サイズXO定価9,240円■スポーツウェア
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■新品タグ付き■プーマジャージ（やや薄手のジャージです）・長袖シャツ■プーマアパレルジャパン㈱製　正規品■青✕濃グレー■ポリエステル100％■サイズXO　着丈（ネック下〜裾）72cm、身幅（脇の下部分）61cm、となります。誤差はご了承くださいませ。■定価9,240円■PUMAマーク刺繍■らくらくメルカリ便、又は、ゆうゆうメルカリ便（匿名配送）にて発送させていただきます。カラー...ブルー丈...長袖サイズ...XL(LL)
http://narcologia.ru/goods/stage394697.html
http://narcologia.ru/goods/preference785938.html
http://narcologia.ru/goods/passionate14913.html
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