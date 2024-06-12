新品◆プーマジャージ・長袖シャツ◆サイズXO定価9,240円■スポーツウェア

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■新品タグ付き■プーマジャージ（やや薄手のジャージです）・長袖シャツ■プーマアパレルジャパン㈱製 正規品■青✕濃グレー■ポリエステル100％■サイズXO 着丈（ネック下〜裾）72cm、身幅（脇の下部分）61cm、となります。誤差はご了承くださいませ。■定価9,240円■PUMAマーク刺繍■らくらくメルカリ便、又は、ゆうゆうメルカリ便（匿名配送）にて発送させていただきます。カラー...ブルー丈...長袖サイズ...XL(LL)