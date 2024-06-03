リュックダンロップバックパックテニスアドミラルヨネックスゴーセンバドミントン新品

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商品詳細
種類···ラケットバッグ 8250円こちらの価格用途···硬式①品番：DTC-2282カラー：ブラック×イエローサイズ：L34×W24×H48cm重さ：0.7kg素材：ポリエステル・ロックファスナー使用。・テニスラケット2本収納可。・両サイドにオープンポケット。・ラケット収納部にはラケットを固定するストラップ付。・前面ポケット内側には、オープンポケットとファスナーポケット配置。折りたたんでコンパクトに発送すること匿名配送になりますオリジワご了承くださいこちらはダンロップです
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