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リュックダンロップバックパックテニスアドミラルヨネックスゴーセンバドミントン新品
商品番号 S49772911801
商品名

リュックダンロップバックパックテニスアドミラルヨネックスゴーセンバドミントン新品
ブランド名 ダンロップ
特別価格 税込 1,793 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ラケットバッグ　8250円こちらの価格用途···硬式①品番：DTC-2282カラー：ブラック×イエローサイズ：L34×W24×H48cm重さ：0.7kg素材：ポリエステル・ロックファスナー使用。・テニスラケット2本収納可。・両サイドにオープンポケット。・ラケット収納部にはラケットを固定するストラップ付。・前面ポケット内側には、オープンポケットとファスナーポケット配置。折りたたんでコンパクトに発送すること匿名配送になりますオリジワご了承くださいこちらはダンロップです
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