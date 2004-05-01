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サッカー 日本代表 2004-2005 ユニフォーム 背番号7 アディダス
商品番号 I80961429272
商品名

サッカー 日本代表 2004-2005 ユニフォーム 背番号7 アディダス
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,558 円
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商品詳細

サッカー日本代表2004-2005アディダスadidasユニフォーム背番号7半袖ホーム着用大会：AFCアジアカップ2004優勝、2006FIFAワールドカップドイツ大会予選突破背番号のみでネーム表記はないので年代関係なく着用可能かと思います！ちなみにこの頃の背番号7は中田英寿が付けていましたサイズ表記L着丈71センチ、身幅59センチご覧頂きありがとうございます。他にもアディダス、ナイキ、アスレタ、アンダーアーマー、ルースイソンブラ、マジェスティックなどスポーツブランドを中心にサッカーや野球、NBA、NFLのユニフォームやジャージ、Tシャツ、アヴィレックス、アルファ、アバクロ、コロンビア、ノースフェイスなどのアウトドアブランド、バンドTシャツ　など古着を中心に色々出品していますので、そちらもよろしければご覧ください。こちらの商品は写真のように、右袖の日の丸にダメージがあります。古着・中古品ということをご理解の上ご購入下さいますようお願い致します。丈···半袖カラー···ブルー種類···レプリカユニフォームサイズ···L
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