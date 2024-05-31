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PSG ネイマール ユニフォーム　キッズ用
商品番号 Y33566788478
商品名

PSG ネイマール ユニフォーム　キッズ用
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パリサンジェルマン2017-2018シーズンネイマール選手のユニフォームキッズ用Ｓサイズ（140cm用）※子供が使用していた中古品となりますが、しっかりとした素材で特にヨレなどはありません。タグのみかなりダメージあります（写真6枚目）ご了承上御購入お願いいたします。ネイマールパリサンジェルマンPSGリーグアンチーム名/国外···パリ・サンジェルマンFC
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