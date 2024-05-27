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期間限定価格:〜10/31【adidas】ACミランTシャツ(サイズ：S)
商品番号 Q89099729515
商品名

期間限定価格:〜10/31【adidas】ACミランTシャツ(サイズ：S)
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★即購入OKです！★ご覧いただきありがとうございます！ACミランのレプリカユニフォームのです！以下、詳細です。--------------------★ブランド★adidas(アディダス)★カラー★ホワイト(白)★サイズ★Sサイズ着丈:70cm袖丈:22cm身幅:48cm肩幅:38cm※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。★タイプ★Tシャツクルーネックレプリカユニフォーム半袖★状態★生地に目立ったダメージはなく、まだまだ着用いただけるアイテムです！中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。その他追加で確認したい箇所がございましたら、コメントにてご連絡ください。★配送について★メルカリ初心者の為、配送に時間を要する可能性がございますので、ご了承ください。★その他、注意事項★自宅マンションにて折り畳み保管していましたので、シワができております。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#adidas#アディダス#レプリカユニフォーム#ユニフォーム#ACM#ACミラン#ホワイト#白#soccer#サッカー#Futsal#フットサル#sports#スポーツ#ウェア#FlyEmirates#エミレーツ航空
http://narcologia.ru/goods/scissoring347196.html
http://narcologia.ru/goods/stage689397.html
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