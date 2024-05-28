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adidas テニスシューズ 27.5cm
商品番号 J14029783260
商品名

adidas テニスシューズ 27.5cm
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 3,699 円
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商品詳細

adidasテニスシューズ27.5cmbarricadeJAPAN新品未使用、アディダスのオールコート用テニスシューズです。5〜6年前に購入しましたが、使用機会がないため、出品いたします。自宅保管をご理解いただける方はお願いします。箱に入れて袋に包んでの簡易包装で送ります。対応コート···オールラウンドサイズ···27〜27.5cm性別···メンズ
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