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オリックスバファローズ サードユニフォーム ファンクラブ特典
商品番号 P64027849522
商品名

オリックスバファローズ サードユニフォーム ファンクラブ特典
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,831 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★★★8/11に一旦出品停止します（発送手続きができなくなるので…）★★★価格交渉承ります！オリックスバファローズ2023年ファンクラブ特典のユニフォームです。なかなか使う機会がなく出品します。サイズ:Ｏサイズ新品、未使用、未開封オリックス・バファローズファンクラブBsClub特典オリジナルユニフォーム(サード)オリックスユニフォーム★★ゆうパケットプラスの箱に押し込むので少し折れます★★野球チーム···オリックス・バファローズ種類···レプリカユニフォーム
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