新品　少年軟式バット　ハンターマックス　1本の価格です

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商品詳細
新品未使用購入後にどちらかお選び下さい。新品未使用品ですがグリップは劣化していると思います。SSKプロエッジWilsonウィルソンローリングスハタケヤマアイピーセレクトasicsアシックスアトムズアンダーアーマーエボシールド久保田スラッガーザナックス玉澤ドナイヤジームスZETTデサントナイキビクタスフランクリンマクダビットマルーチミズノヤナセラグデリオンリザードスキンズルイスビルスラッガーバランス・特徴···子供・ジュニア・キッズ用
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