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YONEXテニスシューズ23.5パワークッション105
商品番号 C26566826144
商品名

YONEXテニスシューズ23.5パワークッション105
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,530 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEX(ヨネックス)パワークッション105サイズ23.5cm柔らかく足に優しい入門モデル。※素材：アッパー／人工皮革、ミッドソール／合成樹脂、アウトソール／ゴム底機能：パワークッション、ラウンドソールＲ５、ソフトテニス用で購入しましたが、サイズを間違えてしまったため出品します。1度履いているので、タグ付きではありません‼写真を確認の上、ご購入お願い致します。匿名で発送致します。
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