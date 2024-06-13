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ポケモン メザスタ タグ スーパースター レガシー スペシャル
商品番号 M46695970593
商品名

ポケモン メザスタ タグ スーパースター レガシー スペシャル
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 3,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンメザスタのタグのセットです。排出後にすぐスリーブに入れているので、排出時につく小傷など以外の傷や汚れはありません。なので、状態はいいかと思います。どの弾のものかなど覚えておりませんので、画像で判断していただければ幸いです⑅◡̈*◆レガシーディアルガレシラムゼクロム◆スーパースターギラティナヒスイヌメルゴンバサギリガラルファイヤーホウオウアーゴヨンガブリアスアルセウスアーマーガア×2◆スペシャルピカチュウゼクロムヒコザルポッチャマナエトル
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