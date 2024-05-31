ソフトバンクホークス ダブルアニバーサリー ユニフォーム トートバッグ

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商品詳細
福岡ソフトバンクホークスダブルアニバーサリー記念ユニフォーム Lサイズトートバッグドーム30周年と球団創設85周年のダブルアニバーサリーの特別ユニフォームとトートバッグのセットです。ユニフォームは試合時に1度着用しました。トートバッグは新品未開封です。購入意思のないいいねは御遠慮ください。断捨離中のため削除する可能性がございます。自宅保管の為気になる方は御遠慮ください。野球チーム···福岡ソフトバンクホークスパ・リーグ柳田悠岐坂東周東甲斐栗原柳町
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