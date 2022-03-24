【レア】野茂英雄 Tシャツ ドジャース 16番 野球 MLB STARTER M

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【レア】野茂英雄Tシャツドジャース16番野球ベースボールMLBメジャーリーグSTARTERMサイズタグ付きになります。タグ付きの未使用品のデッドストックになります。レアなTシャツになります。madeinUSA製です。写真3枚目、4枚目、5枚目にありますように、長期保管していたため、￼少し黄ばんでいる箇所がございます。写真ご確認ください。￼よろしくお願いします●サイズ：平置実寸肩幅52身幅55着丈73袖丈22素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。※状態確認は1点1点しておりますが、擦れやほつれなど見落としてしまう場合がございます。ご了承下さいませ。※当方は喫煙者無し、ペットも飼育していませんので、ご安心してご購入ください。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#野茂英雄#ドジャース#16番#野球#Tシャツ#ベースボール#メジャーリーグ#MLB#STARTER#MサイズID330D1110006カラー···ホワイト野球チーム···大リーグ・MLB