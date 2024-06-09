ミズノ　MIZUNO ラケットバッグ　テニス　バトミントン

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ラケット4本入りになります使用回数の少ない美品です。自宅保管してましたが、使う機会がないので出品しました。折りたたんでの発送になります。神経質な方や完璧を求める方のご購入は、ご遠慮下さいませ。ご理解のある方ご購入下さい。(発送についての注意)※簡易包装にて発送する事が多いです。こちらから発送で使用する、封筒、プチプチ、段ボール箱、等は、ほぼ全て再利用している物となります。使用後の物を加工したり、消したり書き直したりして自作して発送しております。新品の物を使う事はありません。よって、新品の封筒、プチプチ、段ボール箱を希望の方は購入を控えて下さい。出来ませんので。なお一番気をつけていますのは、水に濡れないようにしています。発送時、大雨の可能性もありますので、封筒や箱が濡れても中身は濡れないよう、密封を心がけております。