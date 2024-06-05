NIKE テニスシューズ　25.5 ハードコート

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商品詳細
NIKEストアで購入したものです。オキシ漬けしたので、だいぶ匂いは取れていると思います。サイズ感が合わなかったため、出品します。ソールはまだまだ使えます。使用したものなので、ご理解のある方に購入いただけると幸いです。対応コート···ハードサイズ···25〜25.5cm性別···メンズ
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