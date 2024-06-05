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MIZUNOミズノV KONG Jr.
商品番号 L43229823156
商品名

MIZUNOミズノV KONG Jr.
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,710 円
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商品詳細

競技の種類...軟式MIZUNOミズノVKONGJr.78cm軟式少年用です。使用していたため傷がありますがまだまだ使っていただけると思います。購入前に気になる点がございましたらコメントしていただけると幸いです。らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便で発送する予定です。
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