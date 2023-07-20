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商品詳細
大谷翔平の通算150号ホームランをチャレンジャーデザイナー田口悟氏が描いたTシャツです。一点物ですので、世界で一枚です。TシャツはギルダンボディーのXLになります。野球チーム···大リーグ・MLB大谷翔平
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大谷翔平 通算150号 田口悟氏 直筆 Tシャツ 最前線の 25970円引き www ...
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