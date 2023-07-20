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大谷翔平　通算150号　田口悟氏　直筆　Tシャツ
商品番号 N39940197636
商品名

大谷翔平　通算150号　田口悟氏　直筆　Tシャツ
ブランド名 ギルダン
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大谷翔平の通算150号ホームランをチャレンジャーデザイナー田口悟氏が描いたTシャツです。一点物ですので、世界で一枚です。TシャツはギルダンボディーのXLになります。野球チーム···大リーグ・MLB大谷翔平
http://narcologia.ru/goods/insignificant242682.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic975737.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming769792.html

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