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【美品】ミズノラケットバック　COR 06s
商品番号 N33236700248
商品名

【美品】ミズノラケットバック　COR 06s
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MIZUNOテニスバッグラケットバッグ　ブラック状態は1回のみの使用です。ベーシックな黒色なので、どんな色合いの服でも会うのがとても使いやすいです。【内容】•センターポケット2箇所写真4.5　ラケット4本+着替え収納可能•サイドポケット2カ所　写真6.7　携帯財布鍵など小物入れに使用可能•背面シューズポケット　写真3在庫は本製品しかなく、早いもの順で対応させていただきます。発送方法は二つ折にして発送致します。よろしくお願いします。種類···ラケットバッグ用途···軟式・ソフトテニス
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