【美品】ミズノラケットバック　COR 06s

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MIZUNOテニスバッグラケットバッグ ブラック状態は1回のみの使用です。ベーシックな黒色なので、どんな色合いの服でも会うのがとても使いやすいです。【内容】•センターポケット2箇所写真4.5 ラケット4本+着替え収納可能•サイドポケット2カ所 写真6.7 携帯財布鍵など小物入れに使用可能•背面シューズポケット 写真3在庫は本製品しかなく、早いもの順で対応させていただきます。発送方法は二つ折にして発送致します。よろしくお願いします。種類···ラケットバッグ用途···軟式・ソフトテニス