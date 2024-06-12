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オリンピックリヨン　ユニフォーム　ゲームシャツ
商品番号 T51927468656
商品名

オリンピックリヨン　ユニフォーム　ゲームシャツ
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···半袖レプリカユニフォームです。サイズはLだと思います。大きな傷等は見当たりませんが、素人検品なので気になる方は購入を控えていただきたいと思います。中古品ですので見逃しの傷や汚れがある場合ございます。了承した上でよろしくお願い致します。あくまでも自宅保管、中古品になりますので神経質な方のご購入はご遠慮ください。フットボールサッカーユニフォームユニホームリーグアンプレミアリーグプレミア
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