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超限定　ミズノプロ　號(SAKEBI)　S-S(1)型　硬式　キャッチャーミット
商品番号 B87088723961
商品名

超限定　ミズノプロ　號(SAKEBI)　S-S(1)型　硬式　キャッチャーミット
ブランド名 ミズノプロ
特別価格 税込 23,485 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東北楽天イーグルスの炭谷銀仁朗選手が監修して出来上がったミットが登場。カラーは高校野球対応のブラック1色のカラーリングになります。親指部には炭谷選手のオリジナルマークが刻印されております！また、こちらのS-S(1)型は炭谷選手型より1回り小さい型となっております。しっかり感・ハリ感は最高でキャッチングでは爆音を響かせれるモデル！とにかく小さくて浅い限定モデルをご体感ください。硬式用　捕手用　S-S(1)型本体カラー：ブラック(09)ヘリ革：ブラック革紐：ブラックステッチ：赤素材：天然皮革(ジマニティレザーテン)生産国：中国製品番：1AJCH29100　09
http://narcologia.ru/goods/competitive395981.html
http://narcologia.ru/goods/recommended351590.html
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