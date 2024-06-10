超限定　ミズノプロ　號(SAKEBI)　S-S(1)型　硬式　キャッチャーミット

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東北楽天イーグルスの炭谷銀仁朗選手が監修して出来上がったミットが登場。カラーは高校野球対応のブラック1色のカラーリングになります。親指部には炭谷選手のオリジナルマークが刻印されております！また、こちらのS-S(1)型は炭谷選手型より1回り小さい型となっております。しっかり感・ハリ感は最高でキャッチングでは爆音を響かせれるモデル！とにかく小さくて浅い限定モデルをご体感ください。硬式用 捕手用 S-S(1)型本体カラー：ブラック(09)ヘリ革：ブラック革紐：ブラックステッチ：赤素材：天然皮革(ジマニティレザーテン)生産国：中国製品番：1AJCH29100 09