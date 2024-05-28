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ルースイソンブラ　プラクティスシャツ
商品番号 X39744065202
商品名

ルースイソンブラ　プラクティスシャツ
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...カーキサイズ...L丈...半袖1.2回程度の着用になります。美品ですが中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。
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