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オリックスバファローズ　18 山本由伸　神戸限定タオルセット
商品番号 R55731418411
商品名

オリックスバファローズ　18 山本由伸　神戸限定タオルセット
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オリックスバファローズヘッドショットフェイスタオル・神戸限定花火柄フェイスタオル・神戸限定新品、未使用です＊他にもオリックス商品、出品しています＊このまま水濡れ防止の袋にいれての発送ですタオルは二つ折りにしての発送です常識のない方、神経質な方はご遠慮ください#バファローズ#ORIX#オリックス#オリックス・バファローズ#応援タオル#応援グッズ#山本由伸野球チーム···オリックス・バファローズ
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