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wilson SUPER TOUR 15PK ラケットバッグ ウィルソン
商品番号 Q62889636446
商品名

wilson SUPER TOUR 15PK ラケットバッグ ウィルソン
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 1,043 円
在庫状況 あり

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商品詳細

usedになりますので外観通常使用にともなう汚れ使用感はありますがもともとしっかりとした作りで形崩れは一切なく、各ロゴの印字擦れもなく、穴あきや大きなダメージもありません。内側の2室サーモガード(内部の温度上昇を防ぐテクノロジー)に少しはがれているダメージがあります。写真の物で全てになります。種類···テニスバッグ種類···ラケットバッグ
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