2023 MLB オールスター　ボール

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商品詳細
大谷翔平選手の出場が確定した2023年オールスターのボールです。ホログラム付き。ケース付き。個数は1個です。写真の中から1つ送付します。
http://narcologia.ru/goods/insignificant963282.html
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