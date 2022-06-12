エンゼルス　シティコネクト　ボール

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商品詳細
2023年8月に現地エンゼルスショップで購入しました。新品未開封になります。シティコネクトデザインの可愛いボールで、あまり出品されてないためレアかと思います。
http://narcologia.ru/goods/waveform329717.html
http://narcologia.ru/goods/conception979757.html
http://narcologia.ru/goods/capitation449008.html
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