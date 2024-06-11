ナノフォース7500/750V/アーマーブレード5 軟式ラケット

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商品詳細
YONEXナノフォース7500/750Vミズノ アーマーブレード5ラケットケースは付属していません。プレイ用で普通に使用していたので塗装の剥がれや多少キズがありますがヒビや折れ、中割れ等はありません。その他の写真必要であれば、載せますのでお気軽に！
http://narcologia.ru/goods/Sydney867649.html
http://narcologia.ru/goods/preference409838.html
http://narcologia.ru/goods/unusable594774.html
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