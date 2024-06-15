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ステルス2ドライバー10.5ヘッドカバー
商品番号 J40048211079
商品名

ステルス2ドライバー10.5ヘッドカバー
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 18,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヘッドカバー付きステルス2ドライバー10.5ヘッドのみとなります。使用に伴なう薄いすり傷等ソールにありますが全体的には綺麗です。状態は個人差ありますので写真でご判断ください。種類···ドライバー、ヘッド
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