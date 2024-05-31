ゴルフクラブセット メンズ キャロウェイ WARBIRD 9本 初心者 中級者

Callawayの人気パッケージセット・WARBIRD(ウォーバード)！メンズ・右利き用、9本です！気軽にゴルフを始められます(≧▽≦)#MOSshop初心者セット↑他にも初心者向けセットを販売中パッケージ商品のため、ロフト角・レングスが適正化されており全番手を違和感なくお使いいただけます。柔らかめのRフレックスで構成しているため、練習不足の方やシニアゴルファー、中級者の買い替えにもオススメです(#^.^#)上達後も長く使えるスペックなのでコスパ抜群！！◆セット内容【ドライバー】1W／10.5°／フレックスR【フェアウェイウッド】5W／フレックスR【アイアン】6本(6～9PS)／フレックスR【パター】Ping【付属品】キャディーバック・ヘッドカバー◆状態使用に伴う小傷やスレなどはありますが、競技に影響の出るようなダメージはありません。状態は写真でご確認の上、気になる点はご質問ください(*^^*)※落ち切らない汚れ、錆が残る場合がございます。※あくまで中古品となります。※グリップ良好◆検索キーワードキャロウェイウォーバードゴルフセットゴルフクラブセットゴルフ練習キャディバッグドライバーフェアウェイウッドFWユーティリティUTアイアンウェッジパター初心者中級者種類...アイアン、ウェッジ、ドライバー、パター、フェアウェイウッド、ユーティリティ利き手...右対象...メンズクラブ本数...9本以下（キャディバック付）



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